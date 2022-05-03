Инфекционист назвал условия всплеска заболеваемости COVID-19 в России

Резкий подъем заболеваемости COVID-19 возможен только при условии появлени нового штамма коронавируса. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«После майских праздников может возникнуть подъем, если только будет новый подвид коронавирусной инфекции. <…> Пока новой выраженной мутации не будет, сейчас, наверное, сильной тревоги по всплеску заболеваемости быть не должно», — сказал он.

Тимаков не исключил небольшой подъем заболеваемости после майских праздников, но связал этот фактор с повторной заболеваемостью тех, кто перенес вирус в начале года из-за снижения иммунитета.

«Омикроном», который у нас циркулирует, можно болеть несколько раз — возможен небольшой подъем заболеваемости, повторный среди тех людей, кто уже болел», — сказал инфекционист.

Он подчеркнул, что новый подъем не окажется критичным для российской системы здравоохранения, поскольу методы лечения коронавирусной инфекции и профилактики осложнений уже разработаны.

Ранее врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок предупредил, что многие пациенты, бессимптомно переболевшие «стелс-омикроном», через несколько месяцев сталкиваются с серьезным постковидным синдромом. У переболевших пациентов начинает появляться усталость, иногда тошнота, возникает «туман в голове», когда они с трудом понимают, что им говорят, теряют профессиональные навыки и забывают слова.