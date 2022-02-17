Инфекционист назвал условие отмены коронавирусных ограничений в регионах

Коронавирусные ограничения можно отменять в тех регионах, где вакцинацию прошли 80% местных жителей. Такое условие озвучил врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«Если какими-то масштабными исследованиями подтверждено наличие антител у более 80% населения региона или города, то там реально можно снимать ограничения», — сказал медик в интервью РИА «Новости».

Ранее власти Петербурга сообщили, что уровень коллективного иммунитета в городе достиг 100%. В Северной столице полностью привились от коронавируса 3,14 миллиона человек, в том числе более 2,4 тысячи детей. Ограничительные меры ослабят в городе с 21 февраля.

Всего в России полный курс вакцинации прошли свыше 81 миллиона человек. Первый компонент препарата ввели более чем 85 миллионам россиян. Уровень коллективного иммунитета в стране сейчас находится на отметке 61,9%.

За время пандемии российские врачи зафиксировали 14 659 880 случаев заражения коронавирусом. Вылечить удалось 11 643 393 человека. Скончались после инфицирования более 342 тысяч пациентов.