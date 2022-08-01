Инфекционист назвал самые долгие последствия коронавируса

У переболевшего ковидом пациента через какое-то время могут начаться проблемы с центральной нервной системой (ЦНС). Речь идет об ухудшении слуха и изменении вкусовых ощущений, заявил инфекционист Николай Малышев. Его слова привело Ura.ru.

«Я лично наблюдал больных, у которых давно ослаб слух и до сих пор не вернулся в норму. Также описаны случаи, когда долго сохраняются изменения вкуса», — отметил специалист.

Кроме того, COVID-19 может ускорить течение хронических заболеваний, а также нанести вред пищеварительной и дыхательной системам. Даже у тех, кто переболел в легкой форме, через некоторое время выявляют поражение различных органов.

«Примерно у трети перенесших заболевание страдает печень. Если покопаться, то очень много последствий со стороны дыхательной системы, сохраняется отдышка на протяжении многих месяцев», — пояснил он.

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