Инфекционист назвал предстоящие недели в России тяжелыми из-за ковида

Ближайшие две недели будут тяжелыми из-за заболеваемости COVID-19. В связи с этим людям надо соблюдать меры безопасности, в частности, носить маски. Об этом заявил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев.

«Рост еще будет, это точно, цифры будут все увеличиваться и увеличиваться. Еще до COVID после зимних каникул всегда было повышение заболеваемости до конца месяца, а иногда и до середины февраля. А сейчас еще и „омикрон“ наложился. И, безусловно, процесс будет продолжаться и дальше», — сказал он РИА «Новости».

По его словам, пока сложно делать прогноз о том, до каких максимальных цифр дойдет заболеваемость. Однако оптимистических прогнозов строит не приходится.

«В общем, две недели будет еще очень тяжело», — отметил Малышев.

Он напомнил, что в такой сложный период нужно позаботиться о защите от коронавируса — носить средства индивидуальной защиты, ограничить свои контакты, соблюдать социальную дистанцию.

Накануне за сутки выявили беспрецедентные для России 88 816 случаев. Только в одной Москве коронавирусом заразились 26 586 человек.