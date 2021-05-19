Инфекционист назвал отличия COVID-19 от сезонной аллергии

Сезонную аллергию весной и летом легко спутать с коронавирусом из-за похожих симптомов. Однако для аллергоза в большой степени характерны респираторные проявления. Об этом рассказал врач-инфекционист Андрей Поздняков.

«Формально у коронавирусной инфекции есть симптомы, схожие с сезонной аллергией. И при респираторном аллергозе, и при COVID-19 могут отмечаться заложенность носа, кашель, одышка, головные боли, интоксикационный синдром», — рассказал Поздняков РИА «Новости».

При коронавирусе чаще происходит интоксикация. По его словам, аллергия наоборот характеризуется респираторными синдромами, умеренным проявлением или отсутствием интоксикации. При ней возможна быстрая утомляемость и сильная слабость.

Поздняков заявил, что при постоянной аллергии человек обычно знает типичные времена года для и возможные симптомы. Если же пациент впервые сталкивается с аллергическим заболеванием, то он не знает точных симптомов и ему сложно отличить аллергию от других заболеваний.

«Поэтому часть пациентов, особенно без „аллергического стажа“, связывают появление респираторной симптоматики не с аллергией, а с другими заболеваниями», — добавил врач.

Однако даже аллергик «со стажем» может принять заражение коронавирусом за проявления аллергии.

«Пример, нос заложен, запахи чувствуются хуже — при аллергии такое может быть, легкий кашель, головная боль. Проявления со стороны желудочно-кишечного тракта также могут быть», — объяснил Поздняков.

Чтобы понять, болен человек COVID-19 или нет, нужно сделать ПЦР-тест, напомнил специалист.