Инфекционист назвал обязательные анализы после ковида

У некоторых пациентов, которые перенесли коронавирус, инфекция может иметь долгосрочные последствия. Есть несколько анализов, которые надо сдать после выздоровления. Об этом рассказал «Известиям» врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории ООО «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков.

Он отметил, что одна из главных мишеней коронавируса — клетки эндотелия (внутренняя выстилка сосудов). При их повреждении усиливается тромбообразование. Из-за того, что сосуды есть во всех органах, тромбы могут появиться где угодно.

Поздняков отметил, что анализы стоит сдавать после того, как с момента выздоровления от коронавируса прошло четыре-шесть недель, но состояние пациента так и не улучшилось. Также пройти обследование стоит в случае рецидива или появления новых симптомов.

«Проверять все показатели нет смысла, если нет клинических проявлений и серьезной фоновой патологии. Пациентам с симптомами и сопутствующими заболеваниями, особенно в сочетании с преклонным возрастом, лучше обследоваться даже после обычного ОРВИ» — сказал он.

Инфекционист от метил, что пациентам нужно сдать общий анализ крови (ОАК), общий анализ мочи (ОАМ), мочевину, креатинин и Д-димер и С-реактивный белок (СРБ). Кроме того, нужно проверить а также биохимические показатели АлТ, АсТ, ГГТ, которые позволят определить наличие или отсутствие патологических процессов в печени.