Инфекционист назвал группы людей, уязвимых к новым штаммам коронавируса

Люди со слабым иммунитетом, хроническими и аутоиммунными заболеваниями, а также с онкологическими заболеваниями находятся в зоне риска для новых штаммов коронавируса. Таким мнением поделился врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«У них иммунный ответ в организме снижен сам по себе, и вирус, циркулируя в организме, находит обходные пути этого иммунитета. И у этих людей вирус начинает мутировать», — рассказал он РИА «Новости».

Эксперт пояснил, что в таком случае вирус в организме размножается. Жизнеспособными получаются те мутации, которых иммунитет не видит. Тем не менее носитель коронавируса не всегда может заражать окружающих. По словам инфекциониста, это зависит от того, какое количество вируса выделяет человек.

Инфекционист Евгений Тимаков ранее рассказал, что дети более уязвимы перед новыми штаммами коронавируса, которые распространяются в Европе. Но болезнь у них протекает в легкой форме или вовсе бессимптомно. Поэтому врач считает, что вакцинировать от коронавируса детей до 10–12 лет пока не нужно.