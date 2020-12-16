Инфекционист назвал процент привитых для формирования коллективного иммунитета к COVID-19

Для формирования группового иммунитета от COVID-19 потребуется привить до 85% населения. Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что необходимо привлечь как можно больше людей.

Свое мнение Фаучи озвучил в интервью изданию Vox. Эффект от прививки будет заметен после того, как вакцинируют 40-50% жителей страны.

«Если вы действительно хотите получить коллективный иммунитет, при котором защищена окажется вся страна, стремитесь к тому, чтобы вакцинацию прошли от 75 до 85% населения. <…> Я бы сказал, ближе к 85%», — подчеркнул инфекционист.

Специалисты отмечают, что для снижения числа случаев заболевания до приемлемого уровня привить необходимо минимум 60% живущих в стране. Однако Фаучи подчеркнул, что речь идет о куда большем количестве человек.

«Мы должны привлечь как можно больше людей», — сказал врач.

В Соединенных Штатах начали делать прививки вакциной Pfizer. Сейчас вакцинацию проводят медикам. Местный регулятор должен одобрить и препарат, произведенный Moderna. Широко доступны населению они станут минимум через несколько месяцев. Минимум четверть жителей США к тому же прививаться не собираются.