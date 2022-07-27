Инфекционист назвал альтернативу вакцины «Спутник Лайт»

Первый компонент вакцины «Спутник V» идентичен «Спутнику Лайт». Россияне могут использовать его для ревакцинации, заявил ТАСС главный внештатный специалист Минздрава РФ по инфекционным болезням Владимир Чуланов.

Он призвал соглашаться на замену препарата, если «Спутника Лайт» не оказалось в наличии. Запасов первого компонента в регионах достаточно.

«Для ревакцинации от коронавируса можно использовать первый компонент „Спутника V“. Он абсолютно идентичен вакцине „Спутник Лайт“», — сказал инфекционист.

В большинстве регионов России нет возможности пройти ревакцинацию «Спутником Лайт», потому что вакцина закончилась, сообщил «Коммерсант». В июле в гражданский оборот ввели всего одну серию препарата, в январе — две. Каждая насчитывает от 10 до 30 тысяч доз.