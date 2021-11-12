Инфекционист: на заражение «дельта-лайт» нужно всего 3 минуты

Подхватить от зараженного человека новый штамм коронавируса «дельта-лайт» можно всего за две-три минуты. Об этом предупредила завкафедрой инфекционных болезней Гродненского государственного медицинского университета Наталья Матиевская.

По словам профессора, сейчас в мире известно о 12 подвидах штамма «дельта». Самая опасная мутация называется «дельта-лайт». Выявленные подвиды являются более заразными, чем первоначальный вариант коронавируса.

«Если классическая „дельта“ передается при тесном контакте в течение 15 минут, то „лайту“ достаточно двух-трех. По мнению некоторых специалистов, этот штамм может быть на 10-15% заразнее исходного вида», — заявила Матиевская агентству «БелТА».

Она добавила, что при заражении уханьским вариантом коронавируса человек может передать его двоим или троим людям, а при «дельте» заражаются от пяти до семи человек.

Ранее врач-инфекционист Евгений Тимаков сообщил, что для защиты от мутировавших штаммов коронавируса уровень антител должен быть полтора раза выше того показателя, который защищает от первоначальных вариантов.