Инфекционист Мескина рассказала о болезнях, которые могут остаться с человеком после перенесенного ковида

Коронавирус способен провоцировать появление новых болезней, которые могут оставаться с человеком навсегда. Об этом рассказала врач-инфекционист Елена Мескина, передала «Вечерняя Москва».

Последние лабораторные исследования показали, что у 15% граждан из 100%, перенесших коронавирус, развивается сахарный диабет первого и второго типа.

«Здесь нужно уточнить, что среди этих 15 избранных — у двух процентов диабет начал прогрессировать из-за коронавируса. То есть в их организме возбудитель уже был, просто ковид дал толчок его раннему проявлению. А у остальных 13% испытуемых он возник впервые, так сказать, дебютировал, как прямое и негативное последствие после болезни», — сообщила инфекционист.

Еще одним массовым заболеванием стал фиброз легких. Это означает, что легочная ткань начинает разрастаться и покрываться рубцами. Во время восстановления после коронавируса пораженные области компенсируются не полностью, на многих участках легких рубцы остаются навсегда.

Некоторые люди после перенесенного коронавируса сталкиваются с болезнью щитовидной железы, воспалением мышц сердца, инфарктами и инсультами, заключила врач-инфекционист.