Здоровье 06 июня 2023, 13:35 Инфекционист Мескина: энцефалит может вызывать психические расстройства

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Клещевой энцефалит может стать причиной развития различных психических расстройств и вызвать поражение центральной нервной системы. Об этом сообщила врач-инфекционист Елена Мескина, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, самыми опасными недугами, переносчиками которых являются клещи, являются болезнь Лайма и клещевой энцефалит. У некоторых людей воспаление переходит в мозг, что вызывает расстройство психики.

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Как сообщило Utro.ru,зачастую симптомы этих заболеваний протекают бессимптомно.