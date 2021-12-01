Инфекционист Малышев рассказал, кто переносит коронавирус легко

Инфекционист Николай Малышев рассказал, кто чаще всего переносит коронавирус легко. Об этом сообщила Общественная служба новостей.

По его словам, легче всего переносят инфекцию вакцинированные.

«Те, кто сделал прививку, переносят коронавирус намного легче, можно сказать, бессимптомно», — заявил он.

Малышев уточнил, что после прививки очень многие не заражаются вовсе. Он добавил, что те, кто переболел после прививки, должны сходить на ревакцинацию через полгода.