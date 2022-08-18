Инфекционист Малышев рассказал, когда ждать пика коронавируса
Накануне в России зафиксировали 33 тысячи случаев заболевания COVID-19. Инфекционист Николай Малышев рассказал, в какой момент наступит пик болезни. Об этом сообщил «ФедералПресс».
«Ждать новой волны коронавируса не нужно, она уже началась», — отметил врач.
По словам медика, пик заболевания придется на начало осени. Он подчеркнул, что коронавирус начнет распространяться из-за того, что у сотрудников подойдут к концу отпуска, а дети отправятся в школу.
«В середине, конце сентября должно быть снижение», — заключил Малышев.