Инфекционист Малышев рассказал, когда ждать пика коронавируса

Накануне в России зафиксировали 33 тысячи случаев заболевания COVID-19. Инфекционист Николай Малышев рассказал, в какой момент наступит пик болезни. Об этом сообщил «ФедералПресс».

«Ждать новой волны коронавируса не нужно, она уже началась», — отметил врач.

По словам медика, пик заболевания придется на начало осени. Он подчеркнул, что коронавирус начнет распространяться из-за того, что у сотрудников подойдут к концу отпуска, а дети отправятся в школу.

«В середине, конце сентября должно быть снижение», — заключил Малышев.