Инфекционист Малышев рассказал, чем грозит COVID-19 в «легкой форме»

Человек может столкнуться с поражением внутренних органов после перенесенной легкой формы коронавируса. Таким мнением поделится инфекционист Николай Малышев в беседе с «Общественной службой новостей».

Врачи подчеркнули, что после заболевания объем легких может снизиться. При этом в разы хуже становится сопротивляемость дыхательных путей, а также возникают проблемы с сердцем, тромбозы и другие неприятности.

«Есть те, кто, можно сказать, перенес в легкой форме, но тем не менее они могут иметь нарушения функций. Что поражает ковид? Стенки сосудов! А сосуды пронизывают все тело; соответственно, могут быть поражены любые органы», — рассказал Николай Малышев.