Инфекционист Малышев назвал недостаточным коллективный иммунитет москвичей к коронавирусу

Низкий коллективный иммунитет жителей Москвы к коронавирусу приведет к осенней вспышке заболеваемости в столице. Таким мнением с РИА «Новости» поделился врач-инфекционист Николай Малышев.

«Коллективный иммунитет явно недостаточен. Люди забывают о вакцинации, о ревакцинации. У многих сроки подошли, но не торопятся делать», — сообщил он.

По словам Малышева, ускорению темпов заболеваемости может поспособствовать и установившаяся в Москве жара. Кроме того, на суточное количество заразившихся коронавирусом москвичей влияют отъезды на дачу и отдых в других регионах страны и мира.

Малышев напомнил, что вакцинация и повторное введение препарата необходимы, несмотря на снятие ограничительных мер. Он отметил, что это позволит снизить нагрузки на больницы и врачей за счет небольшого количества госпитализаций. Также Малышев подчеркнул, что вакцинация не является абсолютной защитой от заражения коронавирусом. Однако она снижает риск тяжелого протекания болезни.