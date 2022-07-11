Инфекционист Малышев назвал недостаточным коллективный иммунитет москвичей к коронавирусу
Инфекционист Малышев заявил, что осенью в Москве начнется новая волна коронавируса
Низкий коллективный иммунитет жителей Москвы к коронавирусу приведет к осенней вспышке заболеваемости в столице. Таким мнением с РИА «Новости» поделился врач-инфекционист Николай Малышев.
«Коллективный иммунитет явно недостаточен. Люди забывают о вакцинации, о ревакцинации. У многих сроки подошли, но не торопятся делать», — сообщил он.
По словам Малышева, ускорению темпов заболеваемости может поспособствовать и установившаяся в Москве жара. Кроме того, на суточное количество заразившихся коронавирусом москвичей влияют отъезды на дачу и отдых в других регионах страны и мира.
Малышев напомнил, что вакцинация и повторное введение препарата необходимы, несмотря на снятие ограничительных мер. Он отметил, что это позволит снизить нагрузки на больницы и врачей за счет небольшого количества госпитализаций. Также Малышев подчеркнул, что вакцинация не является абсолютной защитой от заражения коронавирусом. Однако она снижает риск тяжелого протекания болезни.