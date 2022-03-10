Инфекционист Малиновская предупредила о риске возникновения инфаркта после ковида

Инфекционист Видновской районной клинической больницы Светлана Малиновская рассказала, насколько сильно коронавирусная инфекция может причинить вред сердцу. По ее словам, у переболевших возрастает риск получить инфаркт или инсульт. Об этом написала «Общественная служба новостей».

«Возможна ишемическая болезнь. У переболевших могут развиться экстрасистолы (нарушение сердечных сокращений), фибрилляции (аритмия), тахикардии (нарушение ритма сердечных сокращений)», — сообщила инфекционист.

Обычно серьезные осложнения получают те люди, у которых болезнь проходила тяжело. Кто находился под ИВЛ длительное время, должен обязательно, по словам Малиновской, пройти обследование у кардиолога.

«Хочу напомнить всем: после тяжелого заболевания велик риск остаться инвалидом. После заболевания я призываю всех проходить диспансерное обследование. И делать прививку от коронавируса», — заключила инфекционист.