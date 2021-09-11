Инфекционист Малиновская назвала неожиданную причину коронавируса

Спровоцировать заражение коронавирусом может плохое настроение, поскольку страх, паника и подавленность понижают иммунитет. Об этом врач-инфекционист Светлана Малиновская рассказала в эфире «Радио 1».

Иммунная система человека очень сильно зависит от психического состояния. И тоскливое настроение снижает защитные силы организма. По мнению врача, именно с понижением иммунитета связан нынешний уровень заболеваемости.

Коронавирус настолько поражает психику, что зараженный может идти наперекор инстинкту самосохранения. Люди начинают замыкаться в себе и отказываться от лечения, испытывая симптомы когнитивных нарушений, что проявляется в депрессии.

Инфекционист отметила, что влияние коронавируса на когнитивные функции еще до конца не изучено. Поэтому медики призывают вакцинироваться, чтобы защитить себя от возможных последствий ковида и не сталкиваться с вопросами, на которые ученые пока не получили ответов.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее сообщила, что от коронавируса уже полностью привились почти 40 миллионов россиян.