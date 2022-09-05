Здоровье 05 сентября 2022, 22:12 Поделиться Telegram

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Viber Инфекционист Малинникова: для ребенка нормально болеть 7-8 раз за год

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Заведующая кафедрой вирусологии РМАНПО, врач-инфекционист Елена Малинникова в беседе с ИА НСН заявила, что ребенок может болеть семь-восемь раз за год без осложнений. По словам медика, такая ситуация является нормальной.

«По статистике, первыми заболевают ОРВИ дети, а через две недели после этого начинается рост заболеваемости среди взрослых. Для ребенка болеть в год до семи-восьми раз нормально, но без осложнений. Здесь важно, как быстро ребенок выходит из состояния болезни», — сказала Малинникова.

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Как отметил педиатр-иммунолог, профессор Андрей Продеус, иммунная система детей более реактивна. Он пояснил, что красное горло и насморк могут быть реакцией организма на встречу с патогенами.

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