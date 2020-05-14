Инфекционист: коронавирусом можно заразиться даже в перчатках

Инфекционист напомнила, что во время пандемии лучше свести все контакты к минимуму, так как вирус передается от человека к человеку. Инфекция может оставаться на руках, именно поэтому не рекомендуется трогать лицо, написал сайт «Политика сегодня».

По словам Кожевниковой, резиновые перчатки необходимо выкидывать по приходу домой, а тканевые стирать в воде с мылом.