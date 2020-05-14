Инфекционист: коронавирусом можно заразиться даже в перчатках
Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН, в беседе с «Пятым каналом» рассказала, что коронавирусом можно заразиться даже в перчатках. Это возможно, если ими трогать лицо.
Инфекционист напомнила, что во время пандемии лучше свести все контакты к минимуму, так как вирус передается от человека к человеку. Инфекция может оставаться на руках, именно поэтому не рекомендуется трогать лицо, написал сайт «Политика сегодня».
По словам Кожевниковой, резиновые перчатки необходимо выкидывать по приходу домой, а тканевые стирать в воде с мылом.