    14 мая 2020, 09:25

    Инфекционист: коронавирусом можно заразиться даже в перчатках

    Анастасия Кременчугская

    Галина Кожевникова, заведующая кафедрой инфекционных болезней РУДН, в беседе с «Пятым каналом» рассказала, что коронавирусом можно заразиться даже в перчатках. Это возможно, если ими трогать лицо.

    Инфекционист напомнила, что во время пандемии лучше свести все контакты к минимуму, так как вирус передается от человека к человеку. Инфекция может оставаться на руках, именно поэтому не рекомендуется трогать лицо, написал сайт «Политика сегодня».

    По словам Кожевниковой, резиновые перчатки необходимо выкидывать по приходу домой, а тканевые стирать в воде с мылом.