Здоровье 10 августа 2023, 15:54 Инфекционист Елистратова: возникновению менингита подвержены люди всех возрастов

Читать 360tv в

Многие считают, что менингитом болеют в основном дети, однако заразиться им могут люди всех возрастных групп. Об этом сообщила врач-инфекционист Татьяна Елистратова в беседе с «Тульской службой новостей».

По словам специалиста, менингит передается воздушно-капельным путем, он способен вызвать поражение мозга. К основным симптомам болезни относятся повышенная температура, судороги, озноб и сонливость.

Реклама

Врач отметила, что заразиться менингококковой инфекцией можно в любое время года.