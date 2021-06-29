Инфекционист дал прогноз, когда пандемию в России удастся взять под контроль

Установить контроль над эпидемией коронавируса в России удастся в лучшем случае лишь к середине осени. Такое мнение высказал врач-инфекционист Евгений Тимаков.

«По моим оптимистическим прогнозам, я надеюсь, что у нас к середине осени контроль над эпидемией будет», — сказал Тимаков РИА «Новости».

Он считает, что вакцинировать определенную группу людей в «добровольно-принудительном» порядке нужно было начать еще весной. Однако поскольку значительного роста заболеваемости не было, объяснить необходимость прививаться было очень сложно.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил 28 июня, что в России привились 23 миллиона человек. Президент Российской академии наук Александр Сергеев 29 июня сообщил, что полную вакцинацию прошли только 11,5% россиян.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал об улучшении ситуации с вакцинацией, но отметил, что привить 60% населения к осени не удастся. По его словам, сроки будут сдвигаться.

Массовая вакцинация в России началась в январе 2021 года. Основным препаратом от коронавируса остается «Спутник V».