Инфекционист дал инструкцию по изъятию клеща

В изъятии присосавшегося клеща важна скорость, рассказала врач-инфекционист Боткинской больницы Мария Белопольская. Как правильно достать насекомое, написала газета «Петербургский дневник».

Если клещ уже присосался, понадобится специальный инструмент — петелька для удаления клеща. Она надевается на насекомое, и оно запросто выкручивается. Капать на клеща маслом или спиртом не надо. В противном случае это приведет к тому, что клещ почувствует себя плохо и начнет более интенсивно вбрасывать содержимое кишечника в свою жертву. При таком развитии событий риски инфицирования возрастают.

Клеща нужно удалять вместе с головой. Однако ситуации, когда она случайно отрывается, даже лучше, чем все методы по намазыванию клеща маслом или клеем, отметила инфекционист. Основное содержимое все же находится в желудке у клеща, и оно впрыскивается в жертву. По этой причине нельзя давить его пальцами — возбудитель впрыснется в большем количестве.

За помощью нужно обращаться как можно быстрее.

«В ситуации, когда в клеще обнаруживается вирус клещевого энцефалита, время до введения иммуноглобулина составляет максимум 72 часа», — отметила Белопольская.

Позже иммуноглобулин не вводится.