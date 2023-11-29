Здоровье 29 ноября 2023, 14:23 Инфекционист Чеботарева призвала не игнорировать первые признаки простуды

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Нельзя игнорировать первые признаки простуды, потому что потом она может развиться в серьезную болезнь с осложнениями. Об этом «Аргументам и фактам» рассказала профессор кафедры инфекционных болезней Российской медицинской академии непрерывного профессионального образования Минздрава РФ Татьяна Чеботарева.

Она объяснила, что нельзя легкомысленно относиться к болезни. Потому что иногда ОРВИ действительно может само пройти за неделю. Но порой может стать трамплином за острых инфекций.

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«Пренебрегая лечением, больной подвергает себя риску развития серьёзных осложнений — таких как острая дыхательная и сердечно-сосудистая недостаточность, поражение центральной нервной системы и многое другое», — подчеркнула врач.

Она призвала принимать меры при первых же признаках и всегда дожидаться полного восстановления.

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