Инфекционист Аракелян рассказала о профилактике холеры

Несколько случаев холеры впервые за много лет зафиксировали в России. Врач-инфекционист Лилит Аракелян для Lenta.ru рассказала о симптомах и профилактике этой болезни.

Первые симптомы холеры — частый водянистый стул мутно-белого цвета, с плавающими хлопьями, и рвота. Часто у человека появляется обезвоживание. Болей и температуры при этом нет, но игнорировать симптомы нельзя, при их появлении нужно срочно обратиться к врачу.

Для профилактики врач посоветовала соблюдать правила личной гигиены — мыть руки после посещения туалета и перед едой, тщательно мыть фрукты и овощи, не пить сырое молоко, не есть в сомнительных местах и отказаться от сырой воды — пить либо бутилированную, либо кипяченую воду.