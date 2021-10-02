Инфекционист Акименко перечислила опасные для людей болезни птиц

Птицы являются переносчиками многие опасных болезней. Некоторые инфекции могут подхватить от пернатых и люди, предупредила врач-инфекционист Елена Акименко.

«Среди инфекционных это сальмонеллез, кампилобактериоз, туберкулез, иерсиниоз, листериоз, птичий грипп и псевдомоноз. Самое же частое заболевание — орнитоз, или пситтакоз. Он вызывается микроорганизмом Chlamydia psittaci, которым заражено большинство городских голубей», — рассказала медик Пятому каналу.

По словам Акименко, только пичуги переносят 90 возбудителей разных болезней. Из этого количества 10 заболеваний могут передастся человеку. Некоторые случаи заражения могут обернуться летальным исходом. Согласно статистике, жертвами орнитоза становится 1% инфицированных, а от птичьего гриппа умирает 3,5% заболевших.

Врач подчеркнула, что опасными могут быть не только дикие птицы. Заболевания можно подхватить и от домашних пернатых. Передаются они воздушно-капельным, пищевым или воздушно-пылевым путем. Инкубационный период может длиться от одной до двух недель.