Инфекционист указал на признак ВИЧ в организме | 360°

Здоровье 25 октября 2022, 00:00 Инфекционист указал на признак ВИЧ в организме Врач Сапронов: острый период ВИЧ чаще проходит под маской лихорадки

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Врач-инфекционист Георгий Сапронов разъяснил порталу News.ru, что острый период развития ВИЧ-инфекции проходит под маской лихорадки.

Специалист обратил внимание на то, что чаще всего начальный период заражения ВИЧ протекает бессимптомно

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«А вот острый период проходит под маской так называемой лихорадки. Далее опять следует достаточно длительный бессимптомный период», — заметил врач.

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В результате у человека возникает иммунодефицит, дающий основную массу симптомов. По словам Сапронова, у одних может возникнуть понос и кондиломы, у других может развиться пневмония, у третьих доходит до реактивации туберкулеза.