Врачи назвали провоцирующий инфаркт фактор

Риск возникновения инфаркта миокарда напрямую зависит от уровня холестерина в крови, предупредил директор ГБУС СО Уральского института кардиологии, член Свердловского штаба ОНФ Ян Габинский. Человеку старше 30 лет, по его словам, нужно оценивать состояние коронарных сосудов с помощью коронарного паспорта.

Чем больше холестерина, тем больше факторов для инфаркта миокарда, заметил Габинский в беседе с Ura.ru.

«Пациенты и врачи должны следить за состоянием холестерина в крови. Человеку старше 30 лет нужно оценивать состояние коронарных сосудов с помощью коронарного паспорта», — рассказал Габинский. Он добавил, что делать это необходимо даже если человека ничего не беспокоит.

Для того, чтобы снизить риск возникновения атеросклеротических бляшек, нужно правильно питаться, вести здоровый образ жизни и больше двигаться, рассказал сердечно-сосудистый хирург, врач общей практики Владимир Хорошев.

Он отметил, что сейчас большинство людей ведут малоподвижный образ жизни.

«Нередко инсультам предшествуют ишемические атаки головного мозга. На сегодняшний день все чаще и чаще такие проблемы возникают у людей среднего возраста, а иногда и у молодых», — предупредил Хорошев.

Риск того, что коронавирус повлияет на работу сердечной мышцы и ее состояние, достаточно высок для пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системой. Главный внештатный кардиолог Министерства здравоохранения России Сергей Бойцов рассказал, что шанс повреждения миокарда после тяжелой формы СОVID-19 достигает 40%.