Индийскому штамму предрекли доминирование над остальными мутациями коронавируса

Индийский штамм коронавируса будет доминировать над остальными во многих странах мира. Этому будут способствовать повышенная заразность и живучесть. Такое мнение выразил научный сотрудник Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний Фэн Цзыцзянь.

«Повышенная контагиозность и инфективность данного штамма способствует выживанию вируса и его распространению, следовательно, на следующем этапе степень его распространения может становиться все больше и больше», — процитировало РИА «Новости» эксперта.

Штамм «дельта» станет доминировать во время следующий волны, предположил китайский ученый.

Вариант коронавируса впервые обнаружили в Индии в октябре прошлого года. Позже оказалось, что он продолжил мутировать и появилось три его подвида. Индийские врачи предполагают, что он мог стать основной причиной второй волны коронавируса в стране, когда в сутки заболевали по 400 тысяч человек.

Индийский штамм, по мнению врачей, стал также причиной третьей волны коронавируса в России. Он заразнее, тяжелее переносится и очень быстро поражает легкие.