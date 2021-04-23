Индийский врач рассказал, как просыпаться бодрым

Чтобы чувствовать себя бодро по утрам, нужно ориентироваться на стадии сна и помнить «правило 90 минут». Об этом сообщил индийский врач и блогер Каран Радж.

Он напомнил, что мозг во время сна проходит через несколько циклов. Каждый цикл начинается с поверхностного сна, затем следует глубокий сон, затем снова поверхностный. Циклы длится примерно по 90 минут.

«Ты чувствуешь себя бодрым, если просыпаешься в конце одного из таких 90-минутных циклов», — сообщил медик в TikTok.

Радж советует отсчитывать по 90 минут от времени пробуждения, чтобы понять, когда лучше лечь спать.

При этом он оговорился, что продолжительность циклов сна меняется от человека к человеку, поэтому совет подойдет не всем.

Также доктор советует спать с открытым окном для того, чтобы в комнату поступало больше кислорода.

По данным медиков, при полноценном сне проходит пять полных циклов длительностью по 90-100 минут.

Радж — хирург-ортопед из Нью-Дели. Он известен в TikTok благодаря роликам о здоровье и жизни медиков.