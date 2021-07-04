Индийский штамм коронавируса назвали более смертоносным

«Дельта»-штамм коронавируса, который также называют индийским, вероятнее всего, способен вызывать более тяжелое заболевание, чем остальные. Из-за этого его можно считать более смертоносным.

Об этом в эфире NBC заявил директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи. Он подчеркнул, что индийский штамм является более заразным и легче передается от человека к человеку.

Он отметил, что американские исследователи изучили научные данные — они указывают, что «дельта»-штамм «по всей видимости, является более смертоносным». Это связано с тем, что индийская разновидность вируса «вызывает более тяжелое заболевание, что приводит к госпитализации, а в некоторых случаях к смерти».

Ранее глава федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски заявила, что «дельта»-штамм в скором времени может стать в США преобладающим. Она подчеркнула, что это произойдет с высокой вероятностью.

В пример Валенски привела ситуацию с британским штаммом кооронавируса, который занял лидирующие позиции по числу зараженных этим штаммом примерно за один или два месяца. Она предположила, что такая же ситуация произойдет и с индийским штаммом.