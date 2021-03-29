Индийский диетолог рассказал о методе избавления от кругов под глазами

Диетолог, автор книг по здоровому питанию Пуджа Махидж рассказала о методе, который поможет избавиться от кругов под глазами, сообщил The Indian Express.

Эксперт посоветовала каждое утро умываться прохладной водой. Помимо прочего, есть некоторые правила для улучшения внешнего вида кожи вокруг глаз. Важно включить в свой рацион фрукты и овощи. Помимо прочего, нужно выпивать по два-три литра воды ежедневно. Лучше ограничить потребление чая, кофе и энергетиков. Дело в том, что эти напитки задерживают жидкость в организме, из-за чего появляются отеки, написал «ПолитЭксперт».

Махиджа порекомендовала добавить в рацион петрушку. Ее употребление помогает выводить токсины. Также хорошо справляется с мешками под глазами коктейль из сельдерея, петрушки, пюре из огурца и помидора. В него можно добавить пару капель сока лайма.

Если перечисленные средства не помогают, лучше обратиться к врачу.

Ранее врач Анна Белоусова заявила, что сердечникам, гипертоникам и людям с патологией почек нежелательно есть сырокопченые колбасы. В них содержится много жира — от 30% до 44%. Помимо этого, в продукте много соли и специй.