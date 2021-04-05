Индия зафиксировала более 100 тысяч новых случаев заражения коронавирусом

В Индии за минувшие сутки зафиксирвали 103 558 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Об этом рассказал ТАСС.

Подобные цифры последний раз отмечали 17 сентября прошлого года. Тогда в стране зафиксировали цифру в 97 894. Значительный рост заболеваемости наблюдается с середины марта.

Самый заселенный штат Махараштра подсчитал, что 20 марта был зарегистрирован 25 681 случай. Не меньше 3000 приходилось на Мумбаи, которая является наиболее крупным населенным пунктом в Индии. Всего в тот день выявили 40 953 случая, сообщила «Газета.ru».