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    05 июля 2020, 23:18

    Индия обогнала Россию по числу выявленных случаев COVID-19

    Кирилл Фролов

    Индия переместилась на третье место по числу выявленных случаев коронавируса, обогнав Россию. Об этом сообщил телеканал NDTV, представив обновленную статистику из разных штатов страны.
    Индия обогнала Россию по числу выявленных случаев COVID-19

    Согласно этим данным, к вечеру 5 июля число заразившихся в Индии составило свыше 690 тысяч человек. В России, по имеющимся сведениям, зарегистрировано более 681 тысячи случаев COVID-19.

    По числу заболевших с начала пандемии Индия уступает только США (2,852 миллиона) и Бразилии (1,577 миллиона).

    К утру 5 июля, по данным официальных властей, число заболевших в Индии превысило 673 тысячи (+24 850 за сутки). Суточный прирост стал рекордным за все время эпидемии.

    В США идет вторая волна коронавируса. В день там регистрируют свыше 50 тысяч новых больных, в Бразилии — по 40-50 тысяч, в России — по 6,5-6,8 тысячи заболевших.