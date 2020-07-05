Индия обогнала Россию по числу выявленных случаев COVID-19

Согласно этим данным, к вечеру 5 июля число заразившихся в Индии составило свыше 690 тысяч человек. В России, по имеющимся сведениям, зарегистрировано более 681 тысячи случаев COVID-19.

По числу заболевших с начала пандемии Индия уступает только США (2,852 миллиона) и Бразилии (1,577 миллиона).

К утру 5 июля, по данным официальных властей, число заболевших в Индии превысило 673 тысячи (+24 850 за сутки). Суточный прирост стал рекордным за все время эпидемии.

В США идет вторая волна коронавируса. В день там регистрируют свыше 50 тысяч новых больных, в Бразилии — по 40-50 тысяч, в России — по 6,5-6,8 тысячи заболевших.