IncNews: названы пять орехов, замедляющих старение

Орехи обязательно должны быть в рационе: они богаты полезными жирами и другими ценными веществами. IncNews назвал пять самых полезных орехов, которые помогут в сохранении молодости.

Первое место занимает миндаль, богатый витамином Е, который защищает кожу от вредного воздействия ультрафиолета. На втором месте находятся грецкие орехи — антиоксидантная активность этих орехов помогает в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний.

Фисташки оказывают на организм противовоспалительное воздействие и помогают выводить токсины. Сырые ядра орехов кешью богаты витаминами, аминокислотами и клетчаткой и также помогают в продлении жизни при регулярном употреблении.

Замыкают пятерку самых полезных орехов бразильские орехи, которые содержат омолаживающие кожу микроэлементы.