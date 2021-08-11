«Иначе был бы апокалипсис». Вирусолог объяснил, почему не стоит бояться «йота»-штамма

Новый «йота»-штамм коронавируса на самом деле не такой смертоносный. Летальность этого варианта не сильно отличается от остальных, и он не такой заразный, как индийская «дельта». Об этом «360» заявил ведущий научный сотрудник МГУ, молекулярный биолог и вирусолог Максим Скулачев.

Сообщения о том, что летальность «йота»-штамма составляет 82%, некорректны. Вирусолог изучил научную публикацию, на которую ссылаются СМИ, и объяснил, что речь идет исключительно о росте уровня летальности в сравнении с обычным вариантом.

«Если бы была летальность 82%, то это все, это апокалипсис. Закрытие по примеру Китая всех стран, срочная модификация вакцин… В общем, расстрел на месте. У него летальность выросла на 82%. То есть если раньше летальность у коронавируса была около 1%, то у этого варианта 1,82%. Поэтому это не очень большое увеличение», — пояснил Скулачев.

Штамм «йота» появился еще в ноябре 2020 года, но описали его только сейчас. И похоже, что по заразности нью-йоркский штамм превосходит британский вариант «альфа», но уступает индийской «дельте».

«Он известен, за ним следят, но он не считается каким-то сверхопасным вариантом», — подчеркнул он.

По оценке ученого, новый вариант вируса может представлять серьезную опасность только в том случае, если он научится обходить антитела от других штаммов или вакцин.

«Если только он не сумеет обойти иммунитет, который дает «дельта» или вакцины, это не страшно», — заключил специалист.