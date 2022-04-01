Имплантат для лечения глаукомы создали в Бельгии

Бельгийская компания iSTAR Medical создала новый способ лечения глаукомы. С помощью разработки получится на протяжении нескольких лет поддерживать здоровье глаз. Об этом сообщил «Ридус».

Специалисты предумали вставлять в угол глаза маленькую полоску губки. Прибор должен будет впитывать лишнюю влагу, которая и провоцирует заболевание.

На данный момент не существует способов, которые помогли бы вернуть зрение после его утраты в результате глаукомы. Однако новый метод способен предотвратить усугубление ситуации.