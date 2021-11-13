Иммунологи рассказали об изменении числа антител через 3 и 6 месяцев после вакцинации

Через три месяца после прививки от коронавируса титр антител у вакцинированного пациента снижается втрое, а спустя шесть месяцев — в десять раз, рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

В беседе с Ura.ru Крючков отметил, что «утечка» иммунитета происходит из-за низких темпов ревакцинации. Кроме того, иммунолог рассказал о проблеме, при которой изначально вакцинированные люди, которые перенесли COVID-19, не могут вовремя сделать очередную прививку, сохранив высокий уровень коллективного иммунитета.

Научный руководитель Общества специалистов профилактической медицины, доктор медицинских наук Сергей Токарев заявил о необходимости продолжения активной программы ревакцинации ранее переболевших и вновь вакцинированных людей. По его словам, сейчас есть риск оказаться в положении, «когда мы бежим по дистанции и не можем догнать сами себя».

«Если мы сейчас притормозим, то мы не просто на месте останемся, а шаг вперед, два шага назад будет», — заметил Токарев.

Он добавил, что поэтому, чтобы был шаг вперед, нужно в обязательном порядке повторную вакцинацию всеми силами реализовать через полгода после предыдущей вакцинации или перенесенного ковида.

Организм вырабатывает ударную дозу антител к коронавирусу после ревакцинации, которую нужно сделать спустя пять или шесть месяцев после болезни или прививки. У вакцинированных пациентов уровень антител поднимается от двух до пяти тысяч баллов на миллилитр. Дополнительная доза препарата напоминает иммунной системе организма, что пока расслабляться рано, так как угроза заражения все еще существует.