Иммунологи рассказали о ложных симптомах коронавируса

У чересчур впечатлительных людей могут возникнуть симптомы коронавируса: температура, кашель, боль в груди. При этом они будут результатом перенапряжения нервной системы, но инфекции в организме не будет.

Избавиться от этого поможет работа с психотерапевтом, но сначала необходимо выяснить, что симптомы носят лишь психосоматический характер.