    03 апреля 2020, 12:18

    Иммунологи рассказали о ложных симптомах коронавируса

    Дарья Морозова

    Ложные симптомы коронавируса могут появиться у людей, склонных к переживаниям и ипохондрии — считают иммунологи. Об этом сообщил NEWS.ru.

    У чересчур впечатлительных людей могут возникнуть симптомы коронавируса: температура, кашель, боль в груди. При этом они будут результатом перенапряжения нервной системы, но инфекции в организме не будет.

    Избавиться от этого поможет работа с психотерапевтом, но сначала необходимо выяснить, что симптомы носят лишь психосоматический характер.