Иммунологи рассказали, как часто нужно будет ревакцинироваться от COVID-19

Схема ревакцинации через каждый полгода может быть оправдана, пока длится пандемия. После ее окончания промежуток между прививками неизбежно увеличится. По россиян нужно привить как можно скорее, чтобы вирус не успел адаптироваться к препаратам.

Иммунолог, заведующий лабораторией вакцинопрофилактики и иммунотерапии аллергических заболеваний ФГБНУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова РАМН Михаил Костинов сообщил РБК, что в ближайшие 5-10 лет повторную вакцину придется делать ежегодно.

«Когда пандемия уйдет, тогда решится вопрос: нужно или нет, через полгода, через два-три. Это все процессы познания и изучения», — сказал он.

По мнению гендиректора компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, иммунолога, кандидата медицинских наук Николая Крючкова, россиянам не придется ревакцинироваться от COVID-19 каждые полгода в течение всей жизни.

«Такое может быть только во время пандемии. А она вечно существовать не будет», — заявил он «МК».

Крючков предположил, что к лету 2022 года пандемия может закончиться. Но придется контролировать внешние границы, чтобы не допустить ввозных случаев инфицирования.

Эксперт Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по иммунизации Анн Линдстранд, необходимость ревакцинации от коронавируса весьма сомнительна. Прививки обеспечивают достаточный уровень защиты, хотя уровень антител со временем снижается.