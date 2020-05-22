Иммунологи предупредили о возможных вспышках трех серьезных болезней

Благодаря вакцинам сейчас от болезней защищено больше детей, чем когда-либо в истории. Однако после распространения коронавируса все может измениться: «прогресс находится под угрозой».

Возможен риск вспышек кори и полиомиелита. В связи с этим исполнительный директор GAVI Сет Беркли призвал поддержать программы по вакцинации именно от этих болезней.

Кроме того, может «возродиться» холера.

«Хотя обстоятельства могут потребовать от нас временной приостановки некоторых мероприятий по иммунизации, эти прививки должны возобновиться как можно скорее, иначе мы рискуем обменять одну смертельную вспышку на другую», — предупредил специалист.

На следующей неделе ВОЗ выпустит обновленные рекомендации. В документах эксперты объяснят, какими методами обеспечивается безопасная вакцинация. Во Всемирной организации здравоохранения решили создать такие рекомендации, потому что во многих странах временно приостановлены программы по массовой вакцинации от желтой лихорадки, кори, полиомиелита, менингита, холеры, столбняка, брюшного тифа.