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    09 сентября 2021, 00:34

    Иммунологи предупредили о мутации штамма «дельта»

    Анастасия Кукова

    Штамм коронавируса «дельта», как и «дельта+», представляет собой целую линию, внутри которой много вариаций. Он продолжит видоизменяться и приобретать новые свойства. В 99% выявленных заражений в России речь идет именно об этих двух штаммах. Следовательно, их потомки образуют свою подлинию.

    Иммунологи предупредили о мутации штамма «дельта»

    Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

    По мнению главврача медицинского центра «Лидер медицины», врача-педиатра, инфекциониста Евгения Тимакова, собственную эволюцию будет иметь любой штамм COVID-19.

    «Эти эволюционные процессы, которые будут происходить, не всегда будут иметь жизнеспособность. Штамм «Дельта» тоже будет видоизменяться», — добавил он.

    Тимаков добавил, что циркулировать среди людей будут те штаммы, которые будут легче обходить наш иммунитет.

    «Активнее передаваться от человека к человеку и иметь большую стойкость к нашему иммунитету, то есть, уходить от него, те штаммы будут иметь свою жизнеспособность. Это не означает, что штаммы будут более патогенны», — подчеркнул инфекционист.

    Тимоков объяснил, какие опасные штаммы COVID-19 не смогут долго существовать. Наиболее патогенные не будут иметь биологического значения и не получат эволюционную перспективу.

    «Это будут тупиковые ветки развития вируса. А вот штаммы аналогичные „дельте“ или „дельта+“ — видоизмененные будут иметь перспективы дальнейшего развития», — заключил Евгений Тимаков.

    Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм коронавируса «мю» способен обходить защиту некоторых антител. Но пока его мало, и он не представляет серьезной угрозы.