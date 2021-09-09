Иммунологи предупредили о мутации штамма «дельта»

Штамм коронавируса «дельта», как и «дельта+», представляет собой целую линию, внутри которой много вариаций. Он продолжит видоизменяться и приобретать новые свойства. В 99% выявленных заражений в России речь идет именно об этих двух штаммах. Следовательно, их потомки образуют свою подлинию.

Об этом URA.RU рассказал иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.

По мнению главврача медицинского центра «Лидер медицины», врача-педиатра, инфекциониста Евгения Тимакова, собственную эволюцию будет иметь любой штамм COVID-19.

«Эти эволюционные процессы, которые будут происходить, не всегда будут иметь жизнеспособность. Штамм «Дельта» тоже будет видоизменяться», — добавил он.

Тимаков добавил, что циркулировать среди людей будут те штаммы, которые будут легче обходить наш иммунитет.

«Активнее передаваться от человека к человеку и иметь большую стойкость к нашему иммунитету, то есть, уходить от него, те штаммы будут иметь свою жизнеспособность. Это не означает, что штаммы будут более патогенны», — подчеркнул инфекционист.

Тимоков объяснил, какие опасные штаммы COVID-19 не смогут долго существовать. Наиболее патогенные не будут иметь биологического значения и не получат эволюционную перспективу.

«Это будут тупиковые ветки развития вируса. А вот штаммы аналогичные „дельте“ или „дельта+“ — видоизмененные будут иметь перспективы дальнейшего развития», — заключил Евгений Тимаков.

Главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил, что штамм коронавируса «мю» способен обходить защиту некоторых антител. Но пока его мало, и он не представляет серьезной угрозы.