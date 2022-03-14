Иммунолог назвал категории граждан, кому надо продолжать носить маски

Пандемия коронавируса постепенно идет на спад. В последнее время врачи фиксируют все меньше новых случаев заболевания. Из-за этого в ближайшее время могут отменить антикоронавирусные ограничения, среди которых — ношение масок. Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, кому не стоит отказываться от средств индивидуальной защиты, передал «ФедералПресс».

«Людям с пониженным иммунитетом, тяжелобольным людям, а также тем, кто еще не сделал прививку от коронавируса, рекомендуется продолжать носить маски», — объяснил врач.

При этом эксперт подчеркнул, что маски необходимо носить в тех местах, где скапливается большое количество людей. Средства защиты также помогают бороться со вспышкой не только коронавируса, но и других заболеваний, например, гриппа.

Медик обратил внимание на тот факт, что в России привилось довольно много людей. Из-за этого ожидать нового роста заболеваемости не стоит.