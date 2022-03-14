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    14 марта 2022, 23:18

    Иммунолог назвал категории граждан, кому надо продолжать носить маски

    Иммунолог Жемчугов рассказал, кому надо продолжать носить маски после отмены ограничений

    Арина Бобкова

    Пандемия коронавируса постепенно идет на спад. В последнее время врачи фиксируют все меньше новых случаев заболевания. Из-за этого в ближайшее время могут отменить антикоронавирусные ограничения, среди которых — ношение масок. Доктор медицинских наук, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов рассказал, кому не стоит отказываться от средств индивидуальной защиты, передал «ФедералПресс».

    Иммунолог назвал категории граждан, кому надо продолжать носить маски

    «Людям с пониженным иммунитетом, тяжелобольным людям, а также тем, кто еще не сделал прививку от коронавируса, рекомендуется продолжать носить маски», — объяснил врач.

    При этом эксперт подчеркнул, что маски необходимо носить в тех местах, где скапливается большое количество людей. Средства защиты также помогают бороться со вспышкой не только коронавируса, но и других заболеваний, например, гриппа.

    Медик обратил внимание на тот факт, что в России привилось довольно много людей. Из-за этого ожидать нового роста заболеваемости не стоит.