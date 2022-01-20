Иммунолог Жемчугов рассказал, что внезапная усталость может быть симптомом страшного заболевания

Врач терапевт-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов рассказал, на какие болезни может указывать внезапная усталость, непроходящая длительное время. Об этом написал Ura.ru.

Специалист отметил, что таким образом организм может сигнализировать о наличии сахарного диабета, рака, нарушений в работе сердца или гормонального сбоя.

«Если непроходящая усталость, снижение трудоспособности не отмечались ранее, значит это повод обратиться к врачу. Так как подобные проблемы могут оказаться симптомами как страшных заболеваний — рак, сахарный диабет, нарушение работы сердца, так и всяких вирусных инфекций, гормональных нарушений», — отметил Жемчугов.

По словам аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, внезапная усталость может говорить и о коронавирусе, в частности о «дельта»-штамме и «омикрон»-штамме. Также она может возникать при микоплазмах — это микробы, которые вызывают фарингиты, бронхиты, пневмонии.