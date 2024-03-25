Здоровье 25 марта 2024, 19:40 Иммунолог Жемчугов рассказал, что стрептококковый синдром токсического шока особенно опасен для пожилых

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В Японии начали чаще фиксировать редкое заболевание — стрептококковый синдром токсического шока, который заканчивается смертью в 30% случаев. О том, кто находится в группе риска, ОТР рассказал доктор медицинских наук, врач-иммунолог Владислав Жемчугов.

Он объяснил, что стрептококки в организме могут спровоцировать очень серьезные и порой непредсказуемые последствия. Они могут вызвать гангрену, «растворяя» ткани. Более всего подвержены стрептококковому синдрому токсического шока пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. Как правило, стрептококки атакуют организм после недолеченной или перенесенной на ногах вирусной инфекции.

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«Сейчас идет по миру распространение, потому что [стрептококк] часто очень устойчив к различным антибиотикам, и просто антибиотиками их не вылечишь», — сказал врач.

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