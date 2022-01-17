Иммунолог Жемчугов рассказал, чего ждать от пятой волны COVID-19

В последнее время в России стали фиксировать все больше случаев заболеваемости коронавирусом. Российский специалист по особо опасным инфекциям иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с «Ридусом» рассказал, насколько опасной будет пятая волна коронавируса в России.

Врач подчеркнул, что, несмотря на быстрое распространение нового «омикрон»-штамма, вирус не представляет большой угрозы. По его словам, такой вид COVID-19 люди переносят довольно легко.

«С моей точки зрения, в этом нет никакого ужаса. Им болеют легко», — заявил эксперт.

Эксперт заявил, что сейчас врачам стоит организовать диагностику по штаммам. В случае, если пациент заразился «омикроном», то лечение можно проводить на дому. В больницу человека стоит направлять в том случае, если он подхватил «дельта»-штамм.