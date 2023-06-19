Здоровье 19 июня 2023, 15:29 Иммунолог Жемчугов посоветовал тщательно просматривать свое тело на следы укусов клещей после прогулок

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После каждой прогулки на свежем воздухе следует тщательно проверять тело на наличие укусов клещей. Об этом сообщил врач-иммунолог, доктор медицинских наук Владислав Жемчугов в беседе с «Народными новостями».

По словам специалиста, даже если перед выходом на улицу человек воспользовался специальными защитными средствами, то все равно сохраняются риски заразиться энцефалитом.

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Врач напомнил, что отпугивающие клещей спреи необходимо наносить на тело и одежду. В случае укуса насекомого следует обратиться к врачу и сдать клеща на анализ.