10 августа 2023, 23:57
Иммунолог заявил, что у переболевших COVID-19 может развиться рак
Иммунолог Крючков: переболевшие COVID-19 имеют предрасположенность к развитию рака
Нарушения в работе иммунной системы, которые наступают после перенесенного COVID-19, могут повысить шанс развития онкологических заболеваний. Однако это предположение требует долгих исследований. Об этом Ura.ru заявил иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков.
Он объяснил, что коронавирус нарушает функционирование клеток и определенную экспрессию генов, то есть процесс, в ходе которого наследственная информация от гена преобразуется в функциональный продукт — РНК или белок.
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«Это напрямую влияет на сбои в работе иммунитета и на предрасположенность к онкологическим заболеваниям», — сказал врач.
По его словам, это не очень быстрый процесс, но со временем он может проявить себя.
Ранее стало известно о появлении нового штамма коронавируса под названием EG.5 или Eris. Это новый подвид омикрона, и распространяется он быстрее предшественников. В России уже выявили 17 случаев заражения им.
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