Иммунолог заявил, что новый штамм COVID-19 можно подхватить даже на улице

Новым штаммом коронавируса «Дельта» можно заразиться даже на улице. Для этого достаточно пройти без маски рядом с инфицированным человеком. Предыдущие штаммы COVID распрострянялись при более тесном контакте. Поэтому соблюдение социальной дистанции уже не может защитить от этого вида инфекции. Таким мнением поделился врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, сообщило Ura.ru.

«Глава ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович высказала интересную мысль: ранее, чтобы заразиться уханьским штаммом, нужно было чуть ли не обниматься с человеком и целоваться, при британском варианте — просто посидеть за одним столом или в одной комнате, при „Дельте“ — всего лишь пройти без маски на улице рядом с вирусоносителем. Потому что сильно уменьшилась аэрозольная доза вируса, нужная для заражения», — отметил врач.

Он заявил, что социальная дистанция не сможет спасти от нового штамма. Новая мутация также позволяет инфекции куда быстрее распространяться внутри организма, так как вирус научился быстрее передаваться от клетки к клетке. Во время тяжелых форм заболевания, по словам медика, счет идет буквально на часы.

«Вот человек заболел, он думает, что у него ОРВИ или что он отравился, начинает пить активированный уголь, на следующий день у него уже на 50% поражены легкие, а через сутки его уже подключают к кислороду, так как иммунная система не успевает срабатывать», — объяснил специалист.