Здоровье 20 января 2023, 11:20 Иммунолог Владимир Болибок рассказал об опасности употребления алкоголя при гриппе

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В России сезонно повысилась заболеваемость гриппом, также на высоком уровне держится число больных COVID-19, и употребление алкоголя может привести к серьезным осложнениям. Об этом радиостанции Sputnik рассказал врач-иммунолог Владимир Болибок.

По его словам, пить спиртное категорически запрещено как во время болезни, так и в период восстановления после нее. Иначе это может привести к серьезным последствия, в том числе и тромбозам. Потому что и грипп, и COVID-19 оказывают большую нагрузку на сердечно-сосудистую систему.

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«А прием алкоголя, особенно чрезмерный прием, повышает свертываемость крови, дополнительно увеличивая риск тромбообразования: во-первых, это происходит из-за сладжа эритроцитов, то есть их склеивания, во-вторых, употребление спиртного ведет к обезвоживанию организма», — рассказал Владимир Болибок.

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Он также подчеркнул, что употребление спиртного увеличивает риск инфаркта и инсульта. Снова вернуться к алгол можно только тогда, когда все анализы придут в норму. Но в идеале даже после выздоровления воздерживаться как можно дольше.